Verdachte van inbraakpoging in Bredene aangehouden

Maandag, tweede kerstdag, werd de politie van Bredene/De Haan rond 15.30 uur verwittigd dat iemand probeerde in te breken in een woning aan de Driftweg in Bredene. Toen dat niet goed bleek te lukken, sloeg de verdachte op de vlucht.

Verschillende interventieploegen van Bredene/De Haan begonnen onmiddellijk een zoektocht in de omgeving en korte tijd nadien kon een van die ploegen een verdachte oppakken in de naburige Oostendse Vuurtorenwijk.

De verdachte, een 32-jarige Algerijn uit Luik, die geen onbekende is voor gerecht en politie, werd woensdag voorgeleid bij de Onderzoeksrechter in Brugge en werd aangehouden.

Er wordt verder onderzoek gevoerd, onder andere om na te gaan of en voor welke andere feiten deze persoon in aanmerking komt.