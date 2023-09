Verdachte brief bij politie Oostende: wit poeder blijkt bloem te zijn

Vrijdag kwam er bij het onthaal van de politie Oostende een verdachte brief binnen door de postdiensten, niet gericht aan politie. Vals alarm: het wit poeder blijkt bloem te zijn.

Een postbode merkte in het sorteercentrum dat er wit poeder in een brief zat. De civiele bescherming werd op de hoogte gebracht en de brief werd afgegeven aan het onthaal van de politiezone Oostende. Daardoor kwam er een veiligheidsprocedure in werking: de onthaalmedewerkers werden in quarantaine geplaatst, het onthaal werd tijdlang afgesloten.

De brief, met inhoud, werd onderzocht. Het witte poeder is bloem, geen gif. Het personeel mocht na een medische controle en een douchebeurt weer aan het werk. Een proces-verbaal werd intussen opgesteld en het onderzoek naar de afzender van de brief loopt voort.