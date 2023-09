Verdacht overlijden 57-jarige man in Deerlijk: partner aangehouden, zoon en dochter vrijgelaten

Het parket van West-Vlaanderen heeft een onderzoek gestart naar een gewelddadig overlijden in de Sint-Pietersabdijstraat in Deerlijk. De 57-jarige Danny D. liet het leven in verdachte omstandigheden. Het labo en de wetsdokter werden ingeschakeld en zijn partner en twee meerderjarige kinderen werden verhoord.

Op vrijdagavond overleed de 57-jarige Danny D. thuis, in de Sint-Pietersabdijstraat 15, in verdachte omstandigheden. Hij woonde er zo’n anderhalf jaar met zijn partner. Enkele buurtbewoners gaven aan dat het huishouden geen slechte reputatie had, al was de politie een goede maand geleden wel eens langsgekomen na een vermoedelijke relationele ruzie.

Het parket kan momenteel weinig kwijt over het voorval. De vriendin en twee meerderjarige kinderen van het slachtoffer zijn gisteren verhoord door het parket. Vandaag loopt het onderzoek verder en werd beslist wie voor de onderzoeksrechter moet verschijnen.

De partner van het slachtoffer (51) is aangehouden voor doodslag en de 20-jarige zoon is vrijgelaten onder voorwaarden, zo laat het parket weten. De dochter was eerder al vrijgelaten.