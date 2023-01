Verdacht afval dat gedumpt was aan glascontainer in Sint-Michiels blijkt vooral bouwafval

In de Rijselstraat in Sint-Michiels merkte de politie dinsdagmorgen ter hoogte van de glascontainers een bigbag op die gevuld was met kleinere bidons. Het blijkt nu vooral om bouwafval te gaan.

Omdat de politie de chemisch inhoud van de bidons niet kende, werd uit voorzorg een perimeter rond de glascontainers ingesteld en werd de brandweer opgeroepen. Die kwam ter plaatse om de bidons van vijf liter, nader te bekijken en om te zien of de inhoud ervan al dan niet toxisch zou zijn.

Geen gevaar

Uit onderzoek van het gedumpte afval blijkt dat het hoofdzakelijk om bouwafval gaat en er dus geen gevaar was voor de volksgezondheid. De civiele bescherming kwam uiteindelijk de zaak opruimen. (JVM)