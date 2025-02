Vechtpartij aan Izegems station waarbij mes werd getrokken blijkt discussie over hoederecht: “Ook gedreigd met duiveluitdrijving”

Donderdagavond om 20.30 uur werd de politie opgeroepen voor een ‘vechtpartij’ in de Izegemse stationsbuurt. “Er werd daarbij een mes getrokken, de discussie draait om het hoederecht van een kind. De betrokkenen werden verhoord door de politie”, zegt commissaris Carl Vyncke van PZ RIHO.

Het hoederecht van het kind berust bij de moeder, de vader had de hele dag al de moeder gestalkt. Uiteindelijk kwam hij ter plaatse bij het gezin dat in de stationsbuurt woont, de vader van de moeder – de grootvader dus – en nog enkele familieleden raakten in de discussie betrokken. Daarbij werd een mes getrokken, volgens de messentrekker uit zelfverdediging, volgens de andere partij werd eerst het mes boven gehaald. De vader van het kind suggereerde ook een duiveluitdrijving, maar uiteindelijk kon de politie de gemoederen bedaren en werden enkele betrokken dus mee genomen.