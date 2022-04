Vandalen viseren auto’s in Oostendse wijk: minstens zes gevallen van bekrassing

Zes verschillende auto’s werden afgelopen weekend geviseerd door vandalen. In verschillende wagens werden krassen getrokken, telkens van achter naar voor. “Eerst dachten we dat er iemand had langsgelopen en zo ongewild een kras had gemaakt, maar dan toen bleek dat we niet alleen waren hebben we klacht ingediend.”

Jan Lefever (65) en Riet Meirlevede (64) wonen in de Graanmolenstraat in de wijk Zandvoorde. Toen Jan zaterdagochtend zijn wagen wou wassen kreeg hij een onaangename verrassing. “Iemand had aan de passagierszijde van achteraan tot vooraan een kras getrokken”, vertelt Jan. “De kras is niet erg diep, maar ze is er wel. Ondertussen heb ik er al wat kunnen uitkrijgen door de wagen te polijsten. Maar als je goed kijkt, blijft de kras zichtbaar.”

“We dachten eigenlijk dat er een kindje tegen onze wagen had gelopen en zo met de rits van de jas een kras had getrokken. Maar toen we op Facebook zagen dat er nog meer mensen uit de buurt krassen in hun wagen hadden, wisten we dat het geen toeval kon zijn. Volgens mij is het vrijdag in de late namiddag gebeurd, want wij zetten onze wagen altijd binnen ’s avonds.”

Stormschade

Hetzelfde verhaal bij Gregorey Dugardein (34) en Melissa Oeyen (34) uit de Egellaan. Het was Gregorey die de vraag stelde op sociale media of er nog mensen krassen op hun wagen hadden. “Ook wij kregen een leuke verrassing”, duidt Gregorey. “De afgelopen storm had voor heel wat schade gezorgd aan onze wagen en dat was nu pas hersteld. Aan de passagierskant – de kant die helemaal opnieuw gespoten werd notabene – werd ook bij ons van achter tot voor een kras getrokken.”

In totaal reageerden zes mensen op de Facebookpost van Gregorey. Allemaal vonden ze dezelfde krassen op hun wagen. En allemaal wonen ze in een paar straten rond de Egellaan. “Volgens mij loopt hier iemand rond die wagens viseert, want vorige week werd nog een band plat gestoken van een wijkbewoner. Ik ben er trouwens zeker van dat het overdag moet gebeurd zijn, want ik was ’s morgens mijn zoon gaan ophalen en toen zat de kras er nog niet. Diezelfde middag heb ik uiteindelijk gemerkt dat er een kras in de wagen werd getrokken. Ook ik dacht aan een ongeluk, maar na mijn Facebookpost wist ik dat ik niet alleen was. Om van toeval te spreken waren er teveel mensen met dezelfde schade.”

Klacht bij politie

Jan en Gregorey dienden ondertussen klacht in bij de politie tegen onbekenden. Ook de andere gedupeerden zullen dat nog doen. “Het klopt dat twee inwoners van de wijk Zandvoorde maandagmorgen aangifte kwamen doen voor bekrassing van hun wagens”, zegt Eline Goeminne, woordvoerder van de lokale politie van Oostende. “Voor beide aangiftes werd een proces-verbaal opgemaakt tegen onbekenden. De politie volgt de zaak verder op.”