Vandaal bekladt elektriciteitskasten, gemeente gaat voor mooie graffiti

Een vandaal bracht de voorbije weken op verschillende elektriciteitscabines in de gemeente graffiti aan. Her en der werden rode, weinig artistieke, sporen achtergelaten.

Inmiddels nam het gemeentebestuur contact op met Fluvius met de vraag of er een mogelijkheid bestaat om van de kasten iets moois te maken. “De kunstinzichten van deze artiest kunnen op niet veel sympathie rekenen”, aldus burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD).

Op de gemeenteraad van vorige week donderdagavond kaartte Sien Jacques (Groen) de vandalenstreken aan.

“Straatnaamborden, elektrische cabines en wegwijzers werden beklad. Het resultaat is niet echt mooi te noemen. Misschien moeten we dit proberen om te buigen naar een positief verhaal. Misschien is het wel een goed idee om het straatmeubilair zelf te pimpen”, aldus het raadslid.

Burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD) vindt dit een goed idee.

Jongeren betrekken

“Met de gemeente waren we reeds op de hoogte van de situatie. De laatste weken zijn de vandalenstreken van de graffitispuiter erger geworden. Hij brengt telkens rode aanmerkingen op, vooral op elektriciteitskasten.” De gemeente nam inmiddels al contact op met Fluvius. “We hebben hen voorgesteld om zelf graffiti op de kasten aan te brengen. Mooie graffiti, zoals bijvoorbeeld die op de muur aan de sporthal.”

De gemeente wil bij dit project onder andere de jeugdraad betrekken. Verschillende gemeenten in Vlaanderen startten inmiddels al een initiatief op waarbij kunstenaars of jongeren elektriciteitskasten pimpen.