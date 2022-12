Uitbater en klant van Icebar Knokke XL dienen klacht in na ‘fake news’ over gedrogeerd meisje

De uitbater van Icebar Knokke XL op het Van Bunnenplein heeft klacht ingediend tegen onbekenden wegens laster en eerroof. Dat deed Hugues Van Herck samen met één van zijn klanten nadat die laatste openlijk werd beschuldigd van het drogeren van een jong meisje in de bar. Inclusief foto van de vermeende dader. “Hebben ze het op mijn bar gericht of specifiek op die man? Dat moet het onderzoek uitwijzen. Maar het is fake news en we laten het hier niet bij”, zegt Hugues. “Die man, een brave huisvader, krijgt nu zelfs al bedreigingen.”

‘Opgepast! Vrijdag 9 december is mijn zusje gedrogeerd in de Icebar in Knokke. Gelukkig was ze op tijd in het ziekenhuis. Pas op voor deze man en deel zoveel mogelijk.’ Die boodschap, inclusief drie foto’s van de vermeende dader, werd op enkele uren tijd al honderden keren gedeeld op sociale media. Op de foto’s is de man duidelijk zichtbaar. Hij krijgt in de reacties tal van verwijten naar het hoofd geslingerd, maar volgens de uitbater van Icebar Knokke XL is dat helemaal onterecht. “Het gaat om fake news”, maakt Hugues Van Herck zich kwaad.

Hugues heeft een meer dan goede reputatie in Knokke-Heist. Dat zijn bar nu wordt meegesleurd in dit verhaal, betreurt hij enorm. “Ondertussen ben ik samen met de man op de foto’s – een klant die regelmatig over de vloer komt – naar de politie gestapt om een klacht in te dienen tegen onbekenden wegens laster en eerroof. Het is ongelofelijk wat dat bericht voor gevolgen heeft. Tijdens onze aangifte bij de politie kreeg hij wel 50 telefoontjes. Die man werd ook al bedreigd.”

Verzonnen

Volgens Hugues is het volledige verhaal verzonnen. “Er is niks gebeurd. Die man heeft niks misdaan”, zegt hij meermaals. “In de bar hangen verschillende camera’s. We verlenen onze volledige medewerking aan het onderzoek en hebben daarom alle beelden aan de politie bezorgd.”

Blijft de vraag: wie houdt zich met zo’n fake news bezig? “Dat weten wij jammer genoeg ook niet”, zucht Van Herck. “Het is geen persoonlijk profiel, dus wellicht is het moeilijk te achterhalen wie erachter zit. We wachten nu het onderzoek af. Maar natuurlijk betreur ik enorm dat één van onze klanten én onze zaak hierdoor een slechte naam kreeg.”

Opvallend: het profiel die de beschuldiging met foto’s online plaatste, reageert ook zélf op de reacties die verschijnen. “Deze man heeft kennis met haar gemaakt en op camerabeelden is dit terug te zien. Deze foto’s (van de man, red.) zijn dan ook screenshots uit een filmpje van de avond”, valt er te lezen.

Strafbaar

“Onmogelijk”, repliceert Hugues Van Herck meteen. “Niemand kan aan die camerabeelden. Het bewijst nogmaals dat iemand het op die man of onze bar heeft gemunt. Hopelijk brengt het onderzoek van de politie snel duidelijkheid.”

Bij de politie van Damme/Knokke-Heist bevestigen ze dat er een onderzoek loopt wegens laster en eerroof. Van de vermeende feiten zijn ze evenmin op de hoogte. “We hebben géén aangifte gekregen van een meisje dat zou gedrogeerd geweest zijn”, zegt commissaris Philip Vandierendonck. “We zullen nu onderzoeken wie de beschuldigingen en de foto online zetten, want zoiets is uiteraard strafbaar.” (MM)