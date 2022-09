Tweede keer in week tijd vandaal betrapt op gouden schildpad van Jan Fabre in Nieuwpoort

Voor de tweede maal in enkele weken tijd kon een vandaal die op het beeldhouwwerk ‘Searching For Utopia’ zat, beter bekend als de gouden schildpad van Jan Fabre in Nieuwpoort, betrapt worden. De Waalse man kreeg een GAS-boete van 250 euro.

Sinds een week wordt het iconische kunstwerk op de Dienstweg Havengeul permanent in de gaten gehouden door een realtimecamera. De camera’s en waarschuwingsborden rond de schildpad staan er al veel langer, maar nu komen de beelden in realtime binnen bij politiezone Westkust.

Zij kunnen dus op elk moment kijken of vandalen op het kunstwerk klimmen. De voorbije jaren werd het kunstwerk immers regelmatig beschadigd door vandalen waarbij vooral krassen in het bladgoud kwamen. Die nieuwe aanpak werkt want woensdagnacht werd voor het eerst een vandaal in realtime betrapt.

Nieuwe schade

De 24-jarige Fransman kreeg een GAS-boete van 250 euro. Zaterdagnacht was het weer prijs. “Om 04.00 uur merkte onze dispatch op de camerabeelden op hoe een jongeman op de schildpad van Jan Fabre zat”, meldt politiezone Westkust.

“Onze patrouille werd uitgestuurd en zij zagen in de omgeving drie jongeren die wegwandelen. Een 22-jarige man uit Aywaille voldeed aan de beschrijving en bekende de feiten. Hij beweerde dat hij niet wist dat het beklimmen van de schildpad verboden is. Door onze diensten wordt een GAS-pv opgesteld.”

Ook die man moet dus een GAS-boete van 250 euro betalen. Bovendien zal de stad Nieuwpoort voortaan telkens nagaan of er nieuwe schade werd aangebracht en dit verhalen op de vandaal.

(JH/ Foto BELGA)