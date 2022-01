Twee twintigers spelen rijbewijs kwijt nadat ze onder invloed betrapt werden

Bij twee onderscheppingen door een politiepatrouille van zone Polder speelden twee bestuurders in de nacht van vrijdag op zaterdag hun rijbewijs kwijt.

Een eerste bestuurder werd vrijdagavond rond 22 uur aan de kant gezet ter hoogte van de smalle Konijnenstraat in het centrum van Diksmuide. De politie wilde de 24-jarige bestuurder controleren en de man voldeed aan de checklist ‘drugs in het verkeer’. Hij werd onderworpen aan een speekseltest en speekselanalyse en beiden bleken positief te ziijn. Het rijbewijs van betrokkene werd ingetrokken voor de duur van 15 dagen.

Even later, rond 1.30 uur, werd een 27-jarige bestuurder van een personenwagen geïntercepteerd in de wijk Moscou te Koekelare. Dat gebeurde omdat zijn rijstijl de politie was opgevallen. De man werd onderworpen aan een ademtest en ook die was positief. Het resultaat van de ademanalyse bedroeg 1,38 promille. De man kreeg een tijdelijk rijverbod van zes uren opgelegd. (JH)