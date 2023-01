Twee politieagenten gewond op nieuwjaar door agressie aan Kortrijk Xpo, drie personen opgepakt

Twee agenten van de politiezone VLAS raakten in de nieuwjaarsnacht gewond toen feestvierders onder de invloed van alcohol hen aanvielen aan Xpo Kortrijk. “Onze agenten werden ter plaatse geroepen voor ambras in de zaal en werden toen aangevallen. Ze raakten gewond aan de handen en armen en kunnen tijdelijk niet meer werken. Drie mensen werden opgepakt”, zegt Thomas Detavernier, woordvoerder politiezone VLAS. In de rest van de politiezone bleef het over het algemeen rustig.

In Kortrijk Xpo werd er op oudjaar hard gefeest. “Het is de eerste keer sinds twee jaar corona dat mensen volledig konden losgaan op oudejaarsavond. We hadden dus uiteraard uitbundigheid bij de feestvierders en de nodige interventies verwacht. De politie was al aanwezig op het evenement en hield de situatie in de gaten samen met de organisatie en private veiligheidsdienst”, legt Detavernier uit.

“Zwaar fysiek geweld is altijd buiten proportie en kunnen we niet accepteren”

“In de zaal hadden enkele feestvierders onder de invloed van alcohol ambras gemaakt. De situatie escaleerde en er werd bijstand opgeroepen. De agressievelingen hebben zich gericht tegen de politie en gebruikten zware fysieke agressie. Twee collega’s van onze politiezone VLAS raakten gewond aan de armen en de handen. Ze kunnen tijdelijk niet werken en zullen moeten herstellen van hun breuken. Dergelijk geweld is buiten proportie en kunnen we niet accepteren.” Aan de Xpo werden er drie personen opgepakt.

Rustig in de regio

In de rest van de regio bleef het tijdens oudjaar relatief rustig, net zoals in Oostende of Brugge. “Alle andere evenementen en feestjes in Kortrijk, Kuurne en Lendelede vielen goed mee. Er waren wel wat interventies voor overlast en dronkenschap, maar die verliepen zonder dergelijke fysiek geweld. Over de hele regio werden er nog drie andere mensen opgepakt”, besluit Detavernier.