Twee bestuurders plegen vluchtmisdrijf in Ichtegem, politie kan een onderscheppen

De politie Kouter moest afgelopen weekend tweemaal ingrijpen voor verkeersongevallen met vluchtmisdrijf op het grondgebied van Ichtegem. Een 51-jarige vrouw kon daarna onderschept worden.

Het eerste ongeval gebeurde vrijdag in de Moerdijkstraat in het centrum van Ichtegem. Tijdens het kruisen werd de personenwagen bestuurd door een 38-jarige vrouw uit Ichtegem in de flank aangereden door een tegenligger die de vlucht nam. Het vluchtend voertuig kon even verder aangetroffen worden door de politie. De bestuurster, een 51-jarige vrouw uit Ichtegem, was onder invloed van alcohol en legde een positieve ademtest af. Haar rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken.

In de Stationsstraat in Eernegem werd dan weer een geparkeerde personenwagen aangereden. Ook die aanrijder bleef niet ter plaatse en kon ontkomen. (JH)