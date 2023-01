Twee agenten gewond op oudjaar aan Funzibar in Blankenberge

In Blankenberge raakten op oudjaar twee agenten gewond toen ze tussen beide moesten komen aan de Funzibar. Een man, die kort daarvoor was buitengezet uit de bar, keerde zich tegen de politie en viel hen aan. De man werd opgepakt en zal zich binnenkort moeten verantwoorden.

In de vroege ochtend van 1 januari 2023 om 5 uur werd de politie van Blankenberge en Zuienkerke opgeroepen voor moeilijkheden op het winterevenement Funzibar in Blankenberge. Een man van ongeveer 30 jaar oud was kort ervoor buitengezet uit de bar en keerde zich bij aankomst van de politie tegen de agenten.

Net zoals in Kortrijk raakten hierbij twee politieagenten gewond. Een van de agenten is voor minstens zes dagen werkonbekwaam. De man werd gerechtelijk gearresteerd en kreeg ondertussen via het parket West-Vlaanderen een dagvaarding voor een zitting.

Voor de rest verliep de overgang naar 2023 relatief rustig.