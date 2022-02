Twaalf illegalen uit Eritrea opgepakt in Roeselare

De politie pakte dondervoormiddag omstreeks 9 uur twaalf personen uit Eritrea op. Zij sprongen ter hoogte van de Euroshop langs de Meensesteenweg in Roeselare uit een vrachtwagen. Een achttal anderen nam de vlucht.

Een Poolse vrachtwagenchauffeur schrok zich dondervoormiddag een bult toen hij ter hoogte van de Euroshop in Roeselare de inhoud van zijn vrachtwagen moest lossen. De man had een laatste stop gemaakt in Kruibeke en was van daaruit doorgereden richting Roeselare. Toen hij daar stopte en de laadklep van zijn vrachtwagen opende, sprong een twintigtal mensen uit het gevaarte. Het grootste deel van die mensen zette het onmiddellijk op een lopen richting het centrum van Roeselare. Passanten verwittigden bij het zien van de taferelen de politie.

Naar Engeland

Verschillende combi’s snelden ter plaatse. De politie kon onder andere enkele mensen in de omgeving van restaurant ’t Vosken oppakken. In totaal werden twaalf personen, negen mannen en drie vrouwen, ingerekend. “Het gaat om mensen uit Eritrea die in Engeland probeerden te geraken”, aldus Carl Vyncke, woordvoerder van de politiezone RIHO. De politie bracht de dienst Vreemdelingenzaken op de hoogte van het voorval. Daar wordt er beslist wat er met de opgepakte illegalen zal gebeuren. De Poolse vrachtwagenchauffeur kwam met de schrik vrij. Hij kon al snel terug zijn weg vervolgen