Totaal verloederde wagen na zes maanden getakeld aan Bakkerijmuseum: “Eigenaar overnachtte nog in wagen”

Een totaal verloederde en beschadigde wagen die al zes maanden lang op de carpoolparking achter het Bakkerijmuseum in Veurne stond is nu weggehaald door de politie. De Volkswagen Polo stond er met ingeslagen autoruiten en omzwachteld met politielinten. De politie Spoorkin had het raden naar waarom de auto achtergelaten werd. “De wagen was niet betrokken bij een crimineel feit en we achterhaalden dat de eigenaar er nog een tijd in heeft overnacht. Nu hebben we de auto laten takelen”, meldt de politie.

De Volkswagen Polo met Roemeense nummerplaten stond al van het einde van de zomer op de carpoolparking achter het Bakkerijmuseum van Veurne. Vooraan de wagen hing een Duits wegenvignet en de wagen was flink beschadigd. Ramen waren ingeslagen, het interieur was volledig besmeurd en rondom lagen vuilniszakken. Bij de politiezone Spoorkin kwamen dan ook heel wat vragen binnen over de auto. Bewoners maakten zich zorgen. Het ging al snel de ronde dat de auto betrokken was bij een crimineel feit en daarna gedumpt was. Onderzoek naar criminele feiten leverde echter niets op. Twee maanden geleden werden ook de nummerplaten van de auto gehaald. De politie Spoorkin heeft de wagen nu laten takelen.

Eigenaar sliep in auto

“We konden intussen de identiteit van de eigenaar achterhalen”, zegt korpschef Peter Billiouw van Spoorkin. “Daaruit bleek dat de man zelfs een tijdlang overnacht heeft in de wagen maar dan plots vertrokken is. Waar hij naar toe is of waarom hij de wagen achterliet weten we niet. De man liet niets meer weten. We konden vervolgens niet anders dan een termijn van zes maanden afwachten om de eigenaar alsnog de kans te geven de auto op te halen. Die termijn verstreek nu eind januari en daarom lieten we de auto takelen. Ze staat nu gesteld op het terrein van de brandweer. De wetgeving is veranderd en de auto moet nu zelfs vijf jaar bewaard worden tot de eigenaar alsnog opduikt.” (JH)