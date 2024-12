Torhoutenaar (55) riskeert 36ste veroordeling nadat hij nog meer eens betrapt werd op rijden onder invloed

Al sinds 1989 rijgt een Torhoutenaar de veroordelingen aaneen. Nadat hij in Kortemark betrapt werd op rijden onder invloed van alcohol, stond de man donderdag voor de 36ste keer voor de rechter.

Op 27 juni hield de politie in Kortemark de wagen van de 55-jarige man tegen omdat hij geen vaste rijstijl hanteerde. De man testte positief op alcohol en had 1,31 promille in het bloed. Dat bracht hem donderdag voor de Brugse politierechtbank. Om na te gaan of de man een alcoholprobleem heeft, stelde de rechter de zaak uit naar 20 maart. In tussentijd moet de man zich op meerdere tijdstippen laten testen op alcohol.

De vijftiger was met de betrapping in Kortemark lang niet aan zijn proefstuk toe. Al sinds 1989 rijgt hij de veroordelingen aaneen. De man werd liefst 17 keer veroordeeld voor de politierechtbank, vooral voor snelheidsovertredingen maar ook drie keer voor rijden onder invloed van alcohol. Hij werd ook al achttien keer veroordeeld voor de correctionele rechtbank, onder meer voor drugsfeiten en geweld. (AFr)