Tientallen bestuurders betrapt tijdens alcohol- en drugscontroles in Kortrijk, Kuurne en Lendelede

De politiezone Vlas voerde zaterdagavond en -nacht intensieve alcohol- en drugscontroles uit in het kader van de BOB-wintercampagne. Controleposten werden opgezet in de Vlaskouter (Kuurne), de Izegemsestraat (Lendelede) en de Gentsesteenweg (Kortrijk).

In totaal werden 298 bestuurders gecontroleerd. De overgrote meerderheid, 287 bestuurders (meer dan 96%), was volledig in orde en kreeg als beloning een BOB-sleutelhanger. Toch werden ook een aantal inbreuken vastgesteld:

10 bestuurders hadden te veel gedronken.

5 bestuurders moesten hun rijbewijs voor 3 uur inleveren.

1 buitenlandse bestuurder moest zijn rijbewijs 6 uur afgeven en een boete van 420 euro betalen.

4 bestuurders verloren hun rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen.

1 bestuurder testte positief op drugs en zag zijn rijbewijs eveneens voor 15 dagen ingetrokken worden.

Daarnaast werden nog andere overtredingen vastgesteld. Eén bestuurder reed terwijl hij levenslang ontzet was van het recht om een voertuig te besturen en had nagelaten zijn rijbewijs in te leveren, wat meteen in beslag werd genomen. Een andere bestuurder kreeg een onmiddellijke inning en een fiscaal proces-verbaal wegens een foutieve inschrijving van zijn voertuig.

Woordvoerder Thomas Detavernier licht toe: “De gerichte alcohol- en drugscontroles werden uitgevoerd tot enkele uren na middernacht, want het is vaak in de heel nachtelijke uren dat hardleerse overtreders betrapt worden. De BOB-campagne loopt nog tot begin februari 2025. Gans die periode worden er in Kortrijk, Kuurne en Lendelede extra alcoholcontroles gepland.”