Team Vrijwilligers van PZ Vlas in een gloednieuw jasje

Alle leden van het team Vrijwilligers van de politiezone VLAS werden vlak voor het eind van 2022 uitgenodigd in het commissariaat. Als bedanking voor hun geleverde prestaties van het afgelopen jaar kregen ze naast koffie en gebak ook een PZ Vlas vest en polo overhandigd.

Momenteel zijn er 18 actieve vrijwilligers binnen de politiezone VLAS. In 2022 presteerden zij in totaal 871 uren. Dat zijn 395 uren aan criminaliteitspreventie: lichtjesactie, voetjesactie, postkaarten actie, invoeren gegevens BE-alert, aanmaken fietslabels en sleutelplaatjes, acties ter preventie van diefstal uit voertuigen, acties ter preventie van inbraken in appartementen.

Maar ook 352 uren aan interne taken en activiteiten: bodedienst tussen onze politiegebouwen en stads- en gemeentediensten, zaken gaan op- of afhalen in bijvoorbeeld de politieschool, de rechtbank, bij andere politiezones… Tot slot zijn dat ook 124 uren aan verkeerspreventie: fietscontroles in scholen, dode hoek lessen, verkeersmarkt, actie fluo/helm …

“Vanaf nu zijn alle vrijwilligers dus uitgerust met een aangepaste PZ Vlas vest en polo, met opschrift ‘Vrijwilliger PZ Vlas’ zodat ook zij goed herkenbaar zijn tijdens hun vele functies die zij voor de PZ Vlas uitvoeren. Onze vrijwilligers zijn ondertussen onmisbaar en een echt deel van het ‘PZ Vlas meubilair’ geworden. Het korps is hen dan ook heel dankbaar voor de dagelijkse flexibiliteit en gedreven inzet. Een leuk weetje is dat 1/3 van de vrijwilligers gepensioneerde PZ Vlas collega’s zijn … expertise genoeg dus”, zo klinkt het bij de politiezone VLAS.

Ben je ook geïnteresseerd om vrijwilliger bij de Politiezone VLAS te worden, stuur dan je kandidatuur naar annelies.verplaetse@police.belgium.eu.