Te weinig agenten voor bijzondere taak: zijn onze rechtbanken nog veilig?

“Wij hebben dringend volk nodig, we zitten op ons tandvlees.” Politievakbond NSPV trekt aan de alarmbel over de werking van de Dienst Algemene Beveiliging van de federale politie. Zij staan in voor het transport van gedetineerden en de veiligheid in de rechtszalen. “Ze zijn zwaar onderbemand en kunnen hun kerntaken niet meer garanderen”, zegt Wesley Huysentruyt van NSPV. Gevolg: gedetineerden raken niet meer in de rechtbank, grote processen worden uitgesteld en de rechtbanken zijn zo goed als onbewaakt.

Met dertig zijn ze in onze provincie, de mannen en vrouwen van de Dienst Algemene Beveiliging (DAB). Zij moeten, als gespecialiseerde dienst van de federale politie, ervoor zorgen dat gedetineerden vanuit de gevangenissen van Ieper en Brugge en vanuit het detentiehuis in Kortrijk overgebracht worden naar de rechtbanken in Ieper, Veurne, Brugge, Kortrijk en het Gentse hof van beroep zodat ze hun proces kunnen bijwonen.

Artikel zes van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens garandeert namelijk dat iedereen zijn of haar eigen proces mag bijwonen. Alleen: in West-Vlaanderen lukt dat minder en minder. Zeker bij grote processen, met verschillende beklaagden, slaagt men er niet in om iedereen tijdig in de rechtbank te krijgen. Zo werd recent nog een proces in Ieper over het grootste MDMA-lab ooit in ons land uitgesteld en raakte een man die verdacht werd van dubbele moordpoging niet vanuit zijn Brugse cel in het hof van beroep.

Twee busjes kapot

“We vinden dat zelf ook niet leuk, maar het kan niet anders”, zegt een lid van de DAB. “We zijn structureel onderbemand. Op een gewone werkdag beginnen wij al om 6.30 uur met transporten om iedereen tegen 9 uur in de juiste rechtbank te krijgen, maar dat lukt bijna nooit meer. Per transport heb je één chauffeur en twee begeleiders nodig. Door ziekte en verlof is ons aantal gereduceerd van dertig naar ongeveer twintig mensen. Als er een assisenzaak is, zoals deze week, verliezen we nog eens vijf mensen. Ook aan het nodige materiaal ontbreekt het ons. We hebben maar één groter busje dat tien mensen kan vervoeren, de andere twee staan al maanden kapot in de garage. Onze andere voertuigen kunnen maximaal vijf mensen vervoeren en zijn ook al niet in de beste staat. Sommige voertuigen hebben meer dan vierhonderdduizend kilometers op de teller”, klinkt het.

Zwartepiet

Als oorzaak van de malaise wordt gewezen naar de overheveling van de dienst van de FOD Justitie – het vroegere Veiligheidskorps – naar de federale politie. “Zoals ongeveer elke dienst van de federale politie kampen wij sindsdien met structurele onderfinanciering en onderbezetting. Zowat elke nieuwe kracht wordt bovendien overgeheveld naar het havenkorps dat opgezet is om de haven in Antwerpen te beveiligen in het kader van de war on drugs. Maar ook wij smeken om extra mankracht, vers bloed is broodnodig. Wij zitten echt op ons tandvlees”, klinkt het.

“Die groep is veel te klein om het enorme takenpakket uit te voeren dat van hen verwacht wordt. Ze krijgen van overal de zwartepiet toegespeeld. Zo kan het echt niet langer”, zegt Wesley Huysentruyt van politievakbond NSPV.

Onveiligheidsgevoel

Dat gedetineerden nog amper in de rechtbank geraken en de gebouwen onbewaakt zijn, is ook een doorn in het oog van de magistratuur. “Ik ben ruim twee jaar voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen en dit is al twee jaar een probleem dat niet opgelost raakt. Als we de minister aanschrijven, krijgen we het antwoord dat men extra zal aanwerven en dat men de problemen zal oplossen, maar wij zien dat niet in de praktijk”, zegt West-Vlaams rechtbankvoorzitter Paul Dauw.

Hij hekelt het feit dat de grondrechten van gedetineerden geschonden worden, dat de organisatie van de zittingen in de war gestuurd wordt en dat de rechters, griffiers en personeel zich minder veilig voelen. “Zeker in Ieper en Kortrijk is er te weinig politie in de zalen aanwezig. Als er zich dan onrustwekkende situaties voordoen, kunnen de gevolgen groot zijn. In onze rechtbanken loopt iedereen zomaar binnen en buiten. Het veiligheidsgevoel bij onze rechters, griffiers en medewerkers ligt laag”, klinkt het.