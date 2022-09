Tal van eretekens uitgereikt voor verdiensten bij politiezone Polder

Voor het eerst in meer dan twee jaar tijd werden bij politiezone Polder (Diksmuide/Kortemark/Houthulst/Koekelare) eretekens uitgereikt voor politiemensen met 10 tot 35 jaar dienst binnen de politie en algemene verdiensten.

De eretekens binnen politiezone Polder worden uitgereikt wegens dienstanciënniteit maar het was al van de nieuwjaarsreceptie van januari 2020 geleden dat ze nog toegekend werden. Daarom waren er deze keer heel wat politiemensen die een ereteken mochten ontvangen. Er werd daarbij een onderscheid gemaakt tussen burgerlijke eretekens en eretekens in de nationale orden.

Elf personeelsleden kregen een medaille uit beide categorieën. Burgerlijke medailles of burgerlijke kruis 1ste klasse waren er voor assistent Mireille Lavens, inspecteurs Kristof Blomme, Didier De Loof, Koen Dooms, Filip Hosten, Jurgen Casier, hoofdinspecteurs Yves Tack, Walter Claes, Yves De Bree, Jürgen Lepouttre en commissaris Wim Merlevede. Opgenomen in de Orde van Leopold II zijn voortal inspecteurs Jurgen Casier, Jan Cools, Didier De Loof, Ludo Decat, Koe Dooms, Filip Hosten, Rudi Pareit, Alex Top en hoofdinspecteurs Jurgen Durnez, Yves Tack en Stefaan Vermeersch.

Hoofdinspecteurs Walter Claes, Yves De Bree, Jurgen Lepouttre en Patrice Logghe mogen zich voortaan Ridder in de Kroonorde noemen. Hoofdinspecteur John Joosens werd Ridder in de Leopoldsorde en commissarissen Kris Huysentruyt en Geert Provoost zijn nu Officier in de Kroonorde. Commissaris Wim Merlevede werd Commandeur in de Orde van Leopold II en korpschef Johan Geeraert is voortaan Commandeur in de Kroonorde. (JH)