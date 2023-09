Supportersbussen van Club Brugge bekogeld met bakstenen in Anderlecht: “Elk jaar dezelfde misdrijven op dezelfde, donkere plek”

Zondagavond hebben jongeren in Anderlecht met bakstenen gegooid naar twee bussen met Clubsupporters. Met Blauw-Zwarte fans uit Brugge en Ieper. “Dat gebeurt elk jaar in een Brusselse straat waar de verlichting niet werkt. De politie en het gemeentebestuur moeten eindelijk in actie schieten”, zegt Frederik Van Eennoo van de supportersfederatie.

Twee bussen met fans van Club Brugge waren zondagavond, na de wedstrijd in Anderlecht, het mikpunt van jonge vandalen: een baksteen verbrijzelde de ruit van de autocar van De Klokkers uit Brugge, die hun stamlokaal hebben in het FCB Kaffee aan het Jan Breydelstadion. Een andere baksteen beschadigde de ruit van een bus met supporters Club 21 Ieper.

Elk jaar hetzelfde

“Dit is geen alleenstaand feit. Elk jaar wordt er vanop dezelfde plaats met bakstenen gegooid”, vertelt Frederik Van Eennoo van de overkoepelende supportersfederatie van Blauw-Zwart. “Ik heb het zelf vorig jaar meegemaakt, met de bus van ‘mijn’ club, De Locals 78.”

Een van de bakstenen waarmee Brusselse jongeren gooiden naar de Clubbus.

“Ik geloof zelfs niet dat het Anderlecht-supporters zijn die de feiten plegen. Gewoon Brusselse jongeren uit de wijk. Ze maken misbruik van het feit dat de straatverlichting op die plek al jaren defect is: vanuit het donker kunnen ze ongezien toeslaan. De politie weet ervan, maar treedt niet op. Het is hoog tijd dat het gemeentebestuur die verlichting lat herstellen. Het is een plek dicht bij de afrit van de ring. Als je van de Brusselse ring komt, ga je onder de brug en links zie je dan appartementen. Van daaruit wordt met bakstenen gegooid”, aldus Frederik Van Eennoo.

Stokken en steen

Niels Devriendt, bestuurslid bij De Klokkers, was aanwezig op de Brugse supportersbus, die getroffen werd door een baksteen: “We werden nochtans onder politiebegeleiding in colonne van het stadion naar de E40 begeleid. Ter hoogte van de Carrefour in Anderlecht doemden er van aan die flatgebouwen plots in het donker jongeren op die met stokken en stenen naar de bussen gooiden.”

Een baksteen verbrijzelde de bovenste ruit van de Clubbus.

“Eén steen verbrijzelde de ruit van de bus. Die is door de dubbele beglazing van de bovenste ruit gegaan; een andere steen brak veil veiligheidsglas van de onderste ruit. Gelukkig zat er niemand op die plaats. We zaten met zestig fans in en dubbeldekker voor negentig personen. In feite zouden zo’n matchen beter overdag, ‘s namiddags, gespeeld worden, want de daders hebben echt van de duisternis na de wedstrijd misbruik gemaakt.”