Steeds meer meldingen van nachtlawaai

West-Vlaamse politiezones krijgen steeds meer klachten van inwoners over geluidsoverlast en nachtlawaai. Vooral in dichtbevolkte gebieden is er een duidelijke stijging. “Zijn we dan zo onverdraagzaam geworden?”

De laatste jaren is er een toename van het aantal klachten van geluidsoverlast en nachtlawaai in West-Vlaanderen. Dat gaat over verschillende categorieën, zoals personen die te luid zijn, muziek van evenementen, dieren of ook geluidshinder van machines.

Wat vast staat, is dat geluidsoverlast een gevoelig thema is. “Nachtlawaai kunnen we duidelijk afbakenen van 22 tot 7 uur. Maar om te kunnen zeggen of het nu echt te luid is of niet, dat is vaak subjectief. Soms is het geluid al vlug gedaan en was er dan niet echt overlast of is het ook gewoon niet per se luid genoeg”, klinkt het bij politiezone Brugge.

Afhankelijk per regio

Zeker in de grotere politiezones, zoals Oostende, Arro Ieper, VLAS en RIHO is in de laatste drie jaar een duidelijke stijging zichtbaar. “Tijdens de coronacrisis zagen we het aantal meldingen toenemen, zeker in 2021. Toen ging het totale aantal klachten van te luide muziek plots van 432 naar 552. Dat had dan ook wel te maken met lockdownfeestjes, die werden georganiseerd”, zegt Carl Vyncke, woordvoerder van politiezone RIHO.

“Maar er spelen veel factoren mee”, vertelt Timmy Van Assche van de politie Oostende. “Hoeveel meldingen van geluidshinder of nachtlawaai je krijgt, hangt ook af van hoeveel mensen ervoor bellen. Als er een groot muziekevenement is, waar meerdere mensen last van hebben, zullen de klachten voor nachtlawaai vlugger oplopen. Maar dat wil niet per se zeggen dat er daarom ook meer lawaai was. In Oostende zien we de afgelopen jaren een stijging van het aantal klachten van specifiek nachtlawaai, maar een daling van de meldingen van geluidshinder overdag.”

“Als het mooi weer is in het weekend, weten we dat er maandagochtend een stapel klachten op ons ligt te wachten”

Wat volgens iedere politiezone wel een belangrijke rol speelt, is het weer. Hoe warmer en mooier het weer is, hoe meer klachten over nachtlawaai er binnenkomen. “De afgelopen maanden konden we er zeker van zijn dat als we maandag terugkwamen er meestal een waslijst aan klachten over nachtlawaai klaar ligt op het bureau. We krijgen er ook veel meer klachten van binnen. In 2022 zitten we al 73 procent van de totale meldingen over nachtlawaai van 2021 en het jaar is nog maar juist halfweg”, zegt Glenn Verdru van politiezone Arro Ieper.

In de meer landelijke regio’s is er geen significant verschil in het aantal meldingen voor nachtlawaai. “Over het algemeen staat dat bij ons op een laag pitje. We merken wel dat de mensen veel minder met elkaar communiceren. In plaats van eerst de buren aan te spreken als het eens te luid gaat, bellen ze onmiddellijk naar ons”, vertelt commissaris Geert Provoost van politiezone Polder.

Onverdraagzaam

Commissaris Stefaan Vannieuwenhuyse van politiezone Grensleie bevestigt dat mensen minder met elkaar in gesprek gaan. “Normaal rekenen wij als politie op de sociale verdraagzaamheid van de mensen, maar die is duidelijk aan het wegvloeien. We leven in een zeer egoïstische maatschappij, waarbij we elkaar minder gunnen.”

“Niet alles kan onmiddellijk opgelost worden, want vaak zijn wij druk bezig met allerlei interventies. Als het nachtlawaai dan niet onmiddellijk stopt, blijven mensen ons maar bellen. Maar wij kunnen niet overal zijn. En als we dan vragen om wat stiller te zijn, krijgen onze politieagenten zelf op hun dak. Zijn we dan zo onverdraagzaam geworden of werden we in de coronacrisis heel gevoelig aan geluid?”