Stad Blankenberge schreef in augustus 383.148 euro aan GAS-boetes uit voor inbreuken op verkeersluwe zone

Gedurende de zomervakantie werd het grootste en drukste deel van de Blankenbergse binnenstad tussen tien uur ‘s ochtends en vijf uur ‘s avonds verkeersvrij gemaakt. ANPR-camera’s detecteerden of bestuurders al dan niet een vergunning hadden om in deze verkeersluwe zone te rijden. “Aangezien de werking met ANPR-camera’s nieuw was hebben we, vooraleer we effectief overgingen tot het uitschrijven van GAS-boetes, eerst een overgangsperiode ingelast en actief ingezet op sensibilisering”, stelt burgemeester Björn Prasse (Open VLD).

In augustus kregen alsnog 6.606 bestuurders een GAS-boete van 58 euro omdat ze geen vergunning hadden om in de verkeersluwe zone te rijden. Daarnaast werden tijdens de zomervakantie het meeste GAS-overtredingen vastgesteld voor sluikstorten en de hond niet aan de leiband houden. Andere overtredingen gingen onder meer over urineren op de openbare weg, vogels voederen op openbaar domein, baden in een onbewaakte zone en in ontbloot bovenlijf wandelen waar dit niet toegelaten is – in het stadscentrum dus. (WK)