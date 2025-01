Spookrijdster A19 rij-ongeschikt verklaard na eerdere positieve drugstest: “Risico te groot dat ze na vrijlating opnieuw zou rijden”

De 26-jarige vrouw uit Menen die in oktober 2024 op de A19 in Ieper al spookrijdend een dodelijk ongeval veroorzaakte, is rij-ongeschikt verklaard. De Kortrijkse politierechter nam die beslissing nadat Jana D. bij een controle op 13 maart 2024 positief testte op cocaïne achter het stuur. Het deskundigenverslag dat duidelijk moest maken of ze rijgeschikt is, laat op zich wachten maar de politierechter nam geen risico. Voor haar was het dodelijke ongeval een nieuw element waar ze rekening mee kon houden om een beslissing te nemen.

Onder invloed van onder meer drugs, reed Jana D. op zaterdagmorgen 5 oktober 2024 bewust als spookrijdster de A19 op in Ieper. Geen kilometer verder botste ze frontaal met een tegenligger, een auto met aan boord een gezin met twee kinderen uit Frasnes-lez-Anvaing, op weg voor een dagje pretparkplezier in Plopsaland De Panne. De gevolgen waren dramatisch. De 63-jarige bestuurder Mario, vader van het gezin, stierf ter plaatse. Zijn jongere vrouw raakte levensgevaarlijk gewond. Hun tweelingdochters van 13 liepen zware verwondingen op. Eén van de meisjes is gedeeltelijk verlamd en zal allicht nooit meer kunnen stappen.

Al meteen na het ongeval werd duidelijk dat de jonge vrouw uit Menen met ernstige problemen kampte. Ze was duidelijk onder invloed. Daags voordien was ze nog voor de Kortrijkse politierechter verschenen omdat ze op 13 maart 2024 in Wervik al met cocaïne achter het stuur was betrapt. De politierechter stelde op vraag van Jana D. de zaak toen uit maar stelde wel een gerechtsdeskundige aan om haar rijgeschiktheid te onderzoeken. Na het dodelijke ongeval op de A19 daags nadien verdween Jana D. in de cel op verdenking van doodslag en poging doodslag. Daar verblijft ze nog altijd.

Vandaag moest ze zich opnieuw verantwoorden in de zaak voor de Kortrijkse politierechtbank maar noch Jana D. noch haar advocaat Pieterjan Dens kwamen opdagen. Wellicht in de veronderstelling dat de zaak toch zou uitgesteld worden omdat de bevindingen van de gerechtsdeskundige niet voor halfweg maart verwacht moeten worden. Maar dat was buiten de Kortrijkse politierechter gerekend. Ze wou niet het risico nemen dat bij een eventuele vrijlating van Jana D. ze toch opnieuw achter het stuur zou kunnen kruipen. Theoretisch immers een mogelijkheid, want na het dodelijke ongeval op de A19 is haar rijbewijs blijkbaar niet ingetrokken. Daarom behandelde de politierechter de zaak toch. Ze verklaarde D. rij-ongeschikt. Dat betekent dat ze voor minstens 6 maanden niet meer met een gemotoriseerd voertuig mag rijden. Eigenlijk is dat geen straf, maar een veiligheidsmaatregel die onmiddellijk in werking treedt. Pas nadat ze zal kunnen aantonen dat ze 6 maanden drugsvrij is, kan ze opnieuw vragen rijgeschikt te worden verklaard. Ook dat is een beoordeling die dan aan de politierechter, op basis van resultaten van regelmatige bloed- en urinetesten, moet worden voorgelegd. Daarbovenop gaf de politierechter ook een boete van 600 euro en een rijverbod van 1 maand.

“Ze heeft gepaste hulp en begeleiding nodig. Die kan ze in de gevangenis niet krijgen”, stelde Pieterjan Dens nadat de raadkamer van Ieper eind december haar aanhouding nog eens met een maand verlengde. Hij stelde een eigen expert aan die Jana D. onderzocht en een verslag opstelde dat duidelijkheid bracht over de persoonlijkheid en mentale toestand van de spookrijdster. “Het onafhankelijke forensische en psychiatrische verslag dat in het dossier zit, bevestigt dat residentiële begeleiding tijdens een langdurige opname nodig is. We zijn uitermate begaan met het lot van de nabestaanden van het verschrikkelijke ongeval maar tegelijkertijd is ook de zorg voor Jana D. cruciaal. Elke dag kwijnt ze verder weg, omdat ze steeds meer beter beseft wat ze heeft aangericht. Het onomkeerbare dat ze veroorzaakte, weegt bijzonder zwaar. En ze zal daar ook haar verantwoordelijkheid voor opnemen. Wel vraagt mijn cliënte zich af of zij als beklaagde dan echt geen recht heeft op de behandeling die ze nodig heeft. Niemand heeft er immers baat bij dat ze aan haar lot wordt overgelaten. Daarom zal ik blijven pleiten voor een langdurige opname, in plaats van een verder verblijf in de cel.” (LSi)