Speurhond vindt onderkoelde man (25) net op tijd terug in Preshoekbos in Lauwe

De politie van Menen kon afgelopen weekend op het nippertje een drama vermijden. Met een speurhond vonden ze een 25-jarige jongeman onderkoeld terug in het Preshoekbos is Lauwe.

De politie kreeg in eerste instantie een oproep voor een jongeman uit Moeskroen die in de war zou zijn en zich van het leven zou willen beroven.

Onderkoeld maar ongedeerd

“Na intens overleg met de politie van Moeskroen en de familie van de jongeman, konden we zijn auto localiseren op de parking aan het Preshoekbos langs de Aalbeeksesteenweg in Lauwe”, klinkt het in een persbericht van de politie. “Er werd een speurhond gevraagd die meteen kon komen meezoeken in het pikdonkere bos.”

Gelukkig kon de man niet veel later gevonden worden. Hij was onderkoeld maar bleef verder ongedeerd. De hulpdiensten brachten hem over naar het ziekenhuis van Moeskroen.