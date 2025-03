Speekseltest vrachtwagenchauffeur (54) is positief na zwaar ongeval, al is er verklaring voor: “Komt door medicatie voor ADHD”

Een 54-jarige vrachtwagenchauffeur raakte vorig jaar betrokken bij een zwaar verkeersongeval in Oostkamp. De bestuurder van een speedpedelec raakte ernstig gewond. Na controle bleek de speekseltest van de vijftiger positief, al had de vrachtwagenchauffeur daar een duidelijke verklaring voor. “Zijn eigen zoon is aangereden door een dronken bestuurder”, zegt de advocate.

De hulpdiensten kwamen op 27 september 2023 massaal ter plaatse in Oostkamp na een zwaar verkeersongeval. Bij het verlaten van een parking liep het die dag grondig mis: een vrachtwagenchauffeur wilde de baan opdraaien, maar een bestuurder van een speedpedelec knalde in de flank van de vrachtwagen. De klap was bijzonder hevig en het slachtoffer raakte ernstig gewond.

Na de aanrijding werd de vrachtwagenchauffeur onderworpen aan een speekseltest. Tot zijn eigen verbazing bleek die positief te zijn. “Mijn cliënt heeft gevraagd aan de agenten om een bloedtest in het ziekenhuis te ondergaan, maar dat werd geweigerd”, zegt zijn advocate tijdens de zitting. De man zelf kwam niet opdagen, omdat hij in het buitenland zat. Volgens de verdediging is de positieve speekseltest te wijten aan specifieke medicatie voor ADHD die de man inneemt. “Daarin zit een bestandsdeel dat deels amfetamine is en waardoor je dus een positieve speekseltest kan bekomen.”

Zaak in beraad

De vrachtwagenchauffeur was zwaar onder de indruk van het ongeval. Na het ongeval besloot de man zijn ontslag te geven als vrachtwagenchauffeur. “Zijn eigen zoon is aangereden door een dronken bestuurder”, zegt de advocate. Dat de man dus zelf in zo’n roekeloze toestand zou rijden, is absoluut uit den boze. “De man stond op de rijbaan stil, heeft nog naar links en rechts gekeken en plots werd hij in de zijkant van de vrachtwagen aangereden door een speedpedelec.”

De Brugse politierechter besloot de zaak in beraad de nemen. De rechtbank doet uitspraak op 28 maart. (CCA)