Snelheidsduivel (47) voor de politierechter na meer dan 200 kilometer per uur: “Lang geleden dat ik zo’n snelheden hier heb gezien”

Een fikse geldboete en vier maanden rijverbod: dat is wat een 47-jarige man uit Wielsbeke donderdagochtend te horen kreeg in de Brugse politierechtbank als gevolg van véél te snel rijden. De man vlamde vorig jaar met 211 kilometer per uur – na correctie 198 kilometer – over de autosnelweg toen hij geflitst werd. “En er zijn al zeven voorgaanden in het verkeer”, zegt de politierechter.

Op 21 april vorig jaar reed P.H. (47) uit Wielsbeke op de E403 tussen Brugge en Kortrijk. Ter hoogte van Lichtervelde werd de veertiger geflitst aan een snelheid van 211 kilometer per uur, wat na correctie 198 kilometer bleek te zijn. De zaak werd donderdagochtend behandeld in de Brugse politierechtbank. De veertiger zakte zelf niet af, maar zijn advocaat deed dat wel. “Mijn cliënt is zelfstandig aannemer en rijdt dagelijks van werf tot werf”, zegt zijn advocaat. “Hij was op dat moment gehaast en dus geneigd om extra op zijn gaspedaal te duwen.”

Vonnis

P.H. heeft al zeven voorgaande veroordelingen in het verkeer, maar had zich de laatste jaren wel herpakt volgens zijn advocaat die een weekendrijverbod vroeg. “Het is lang geleden dat ik nog zo’n snelheden hier heb gezien”, sneerde de politierechter.

De rechter besloot de man te veroordelen tot een geldboete van 2.000 euro en een rijverbod van vier maanden. Bovendien moet P.H. ook alle proeven opnieuw afleggen. Op het verzoek van een weekendrijverbod besloot de politierechter niet in te gaan.