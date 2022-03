Skelet aangetroffen tijdens renovatiewerken

In de kelderverdieping van een pand op de hoek van de Sint-Paulusstraat en Kaaistraat werd tijdens grondige renovatiewerken een skelet aangetroffen. Verder onderzoek zal moeten bepalen uit welke periode de resten dateren.

De vondst werd afgelopen zaterdag gedaan, even voor 12 uur. Vier werkmannen waren aan de slag in een gebouw in de Sint-Paulusstraat, op de hoek met de Kaaistraat. In het pand zijn grootschalige renovatiewerken aan de gang. Tijdens werken in de kelderverdieping botsten ze op een muur met daarachter een skelet. Toen de arbeiders een menselijke schedel opmerkten, belden ze meteen de politie. Zoals de procedure voorschrijft, werd ook het parket gecontacteerd.

Uit eerste vaststellingen zou blijken dat het skelet te situeren valt in de periode van de middeleeuwen. Maar verder onderzoek zal de exacte datering verder moeten uitklaren. Het agentschap Onroerend Erfgoed werd intussen gecontacteerd en de historiek van het pand zelf zal verder worden uitgeklaard. Het skelet werd afgedekt met folie en aarde om verdere aantasting aan de lucht te vermijden. De toegangen tot het gebouw zijn afgesloten en verzegeld. De werkzaamheden zijn tot nader bericht ook gestaakt.