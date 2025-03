Schuttersteam PZ Westkust wint schutterstreffen Franco-Belge

Het schuttersteam van Politiezone Westhoek heeft de tiende editie van het schutterstreffen TIR Franco-Belge, dat plaatsvond in de schietstand van de Nieuwpoortse Wapensportkring, overtuigend gevonden. Elf ploegen namen deel aan het schiettornooi. Er werden vier schietproeven georganiseerd: een proef met een individueel wapen in een wedstrijd snelvuur, een proef met een revolver, een proef met een collectief wapen en een proef waar met een karabijn met kijker werd gevuurd. De ploegen bestonden telkens uit vier schutters. Per proef konden maximaal 200 punten verzameld worden.

Het schuttersteam van PZ Westkust won overtuigend met 760 punten, gevolgd door de ploeg van de Gendarmerie Nationale met 690 punten. Het team van korpschef van PZ Westkust Nicholas Paelinck eindigde op een derde plaats met 687 punten. Individueel behaalde de Franse Capitaine Rémy Thooris van de Gendarmerie Nationale de beste score met 196 punten, gevolgd door hoofdinspecteur Dimitri Vandepoele van PZ Westkust met 194 punten en inspecteur Joachim Coopman, eveneens PZ Westkust, met 192 punten.

Samenwerking

Het schutterstreffen is een training voor het vuren met diverse wapens maar ook een moment van netwerken over politie- en landsgrenzen heen om zo de jarenlange samenwerking tussen verschillende politiediensten te behouden en te versterken. (red)