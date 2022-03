Scholen ontvangen dreigmail: “Ik zal aan de school staan met geweer”

Verschillende Roeselaarse scholen ontvingen vrijdagmiddag een verdachte e-mail waarin de afzender dreigde met een aanslag op de scholen. De politie wist onmiddellijk met wie ze te maken had en greep heel snel in. “Er is nooit echt paniek geweest.”

Zowel Roeselaarse basisscholen als plaatselijke middelbare scholen ontvingen vrijdagmiddag een wel erg vreemde e-mail. De afzender dreigde daarin met een aanslag tegen die scholen.

“Rond 15.45 uur zal ik aan de school staan met een geweer”, stond erin te lezen. Onder andere de Broederschool en Viso ontvingen de mail. Vanuit de scholengroep Arkorum, waaronder er verschillende Roeselaarse basisscholen vallen, werd onmiddellijk gereageerd.

“Toen we weet kregen van de mail hebben we de directies van de scholen onmiddellijk gecontacteerd. We vroegen hen om extra waakzaamheid aan de schoolpoort en indien nodig de school af te sluiten. Ook de politie werd meteen op de hoogte gebracht van de mail”, zegt Francis Devolder, coördinerend directeur van de scholengroep.

Gekende hacker

Bij de medewerkers van de politiezone RIHO was al snel duidelijk wie er precies achter de dreigmail zat. “Sinds 2019 zijn er al verschillende onderzoeken naar een jonge hacker gevoerd die toen deel uitmaakte van een hackerscollectief. De 19-jarige Roeselarenaar maakt intussen niet langer deel uit van dat collectief. Aan de hand van het e-mailadres was het snel duidelijk dat de mail wel eens van hem zou kunnen komen”, zegt Carl Vyncke, woordvoerder van de politiezone RIHO.

Een patrouille snelde naar de woning van de jongeman. Hij was gewoon thuis en ontkende dat hij iets te maken had met de dreigmail. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of hij al dan niet de echte afzender is.

Het lijkt er echter op dat de jongeman zelf het slachtoffer geworden is van een hacker. “Het werd dan ook snel duidelijk dat er geen enkel gevaar was en er geen reden was tot paniek”, bevestigt men bij de politie.

Geruststelling

De scholen kregen kort na het voorval al geruststellend nieuws: gevaar voor een aanslag was er niet geweest.

“Er is eigenlijk nooit echt grote paniek geweest. Door de vlugge aanpak van de politie was het gevaar snel geweken. De leerlingen hebben eigenlijk nooit geweten dat er een dreiging was”, zegt Devolder.