Schattige Oona (10) zoekt versterking voor Brugse politie

De politie van Brugge is op zoek naar extra krachten. Met een knappe promofilm willen ze mensen warm maken voor een job bij het korps. De hoofdrol is voor de schattige Oona.

De Brugse politie is voortdurend op zoek naar versterking. Er zijn geregeld openstaande vacatures voor burgerpersoneel, maar het Brugse korps kampt vooral met een tekort aan ‘blauw’ personeel: vrouwen en mannen in uniform dus. “Dat is geen nieuw gegeven, maar het tekort laat zich wel steeds meer voelen”, klinkt het. Dus maakte de Brugse politie een erg knappe rekruteringsvideo.

(lees verder onder de video)



In de video is, naast een pak medewerkers van het korps, een glansrol weggelegd voor de amper 10-jarige Oona Debruyne. Herbert Flack, Vlaanderens bekendste rechercheur uit de bekende fictiereeks van wijlen Pieter Aspe, leende dan weer zijn stem voor de video. “De film maken was bij momenten al even spannend als het echte politiewerk”, knipoogt woordvoerder Lien Depoorter van het Brugse korps.

Nieuwe procedure

Dat de politie net nu een nieuwe promocampagne lanceert, is geen toeval. De rekruteringsprocedure voor de politie werd onlangs gewijzigd, waardoor lokale zones meer zeggenschap krijgen. “Wie bij de politie wil werken, moet sowieso een reeks kennistesten, psychologische en fysische proeven doorlopen”, vertelt Lien. “Dat gebeurt nog altijd in Brussel, georganiseerd door Jobpol, de dienst Rekrutering en Selectie van de geïntegreerde politie. De Lokale en Federale Politie slaan voor rekrutering immers al jaren de handen in mekaar. Eerste wijziging is dat de doorlooptijd van deze selectieproeven nu minder lang zou duren.”

De opnames vonden plaats in de Brugse binnenstad. © Politie Brugge

Wie slaagt voor de algemene selectieproeven, komt nu ook direct in een wervingsreserve terecht. “Je krijgt vervolgens meteen de kans om te solliciteren voor een specifieke functie bij een lokale zone of federale dienst naar keuze, afhankelijk van de openstaande vacatures. Ook dat is volledig nieuw. Vroeger begonnen aspiranten pas te solliciteren naar het einde van hun studie toe, wat gebeurde via algemene selectierondes per klas. Minder op maat van elke zone dus. Wie in het nieuwe systeem geslaagd is voor de laatste selectietest bij een korps naar keuze, kan de basisopleiding starten in een politieschool. Op dat moment weet je dus al in welke functie én zone je na het afstuderen terechtkomt.”

De nieuwe rekruteringsregels zorgen ervoor dat elk korps de vacatures in een veel vroeger stadium bekend moet maken en bovendien veel meer mensen moet aanspreken dan vroeger. En dan komt een knappe rekruteringsvideo natuurlijk goed van pas. Meer weten? Dat kan via deze link.