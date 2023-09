Ruim tweehonderd aanwezigen op tweede infoavond cybercriminaliteit politie Polder

Politiezone Polder organiseerde woensdagavond een tweede infosessie om burgers te sensibiliseren rond internetcriminaliteit. Deze keer ging dit door in CC Kruispunt in Diksmuide. Met ruim tweehonderd aanwezigen was de opkomst dubbel zo groot als vorige keer.

Politiezone Polder (Diksmuide/Houthulst/Kortemark/Koekelare) houdt vier weken op rij een infoavond rond internetcriminaliteit, een in elke gemeente. Daarmee willen ze de burgers zoveel mogelijk sensibiliseren en tools aanreiken om de gevaren voordien te herkennen.

“Internetcriminaliteit is een stijgend fenomeen en meer en meer mensen hebben er schrik voor”, zegt commissaris Rafael Rondelez. “Dat blijkt uit onze veiligheidsmonitor. En alhoewel we dagelijks wel een aangifte krijgen zijn veel mensen ook weinig geneigd dit aan te geven. Het blijkt dat soms 80% van de slachtoffers om uiteenlopende redenen geen aangifte doet. Omdat het nog steeds beter is om deze vormen van internetcriminaliteit te voorkomen houden we infoavonden om burgers te sensibiliseren en via tips en tricks te waarschuwen voor de gevaren.”

De eerste avond ging vorige week woensdag door in Koekelare en trok bijna honderd aanwezigen. Gisterenavond werd een sessie gehouden in CC Kruispunt in Diksmuide en daar daagden tweehonderd geïnteresseerden op. Er komen nog twee infoavonden: op woensdagavond 27 september in Kortemark en afsluitend op maandagavond 2 oktober in Houthulst, telkens om 19 uur. (JH)