Ruim 120 veiligheidshonden tonen hun kunnen op K9-day op strand Koksijde

Op het strand van Koksijde ter hoogte van Ster Der Zeer vindt vandaag voor de tweede maal de internationale K9-day plaats. Honderden bezoekers konden tal van demonstraties te bewonderen van diensthonden bij hulpverleners en hun hondengeleiders. “De vorige editie was bedoeld om aandacht te vragen voor een statuut voor onze honden maar daar wachten we nog steeds op”, zegt hondengeleider Jari Amerijckx van politiezone Vlas.

De K9-Day is een initiatief van de politiesamenwerking ANTW4WVL, de samenwerking tussen politiezones Antwerpen, Westkust, Polder, VLAS en Riho. Het initiatief voor de K9-day ontstond op 7 februari 2020 op de afscheidsplechtigheid van politiehonden Drago en Blue die stierven bij een verkeersongeluk in Knokke. Hondengeleiders zochten toen troost bij elkaar en de verslagenheid was enorm. Toen rijpte het idee om het evenement als eerbetoon op poten te zetten waarbij tevens aandacht wordt gevraagd voor het uitwerken van een statuut voor deze honden. De tweede editie van de K9-day gaat vandaag door op het strand van Koksijde ter hoogte van Ster Der Zee. De demonstraties begonnen om 10 uur en lopen tot 16 uur. Er staan ook foodtrucks, een bar en er is randanimatie. Net zoals vorig jaar is de opkomst weer groot. Honderden bezoekers leerden bij over de rol van de veiligheidshonden en vergaapten zich aan de soms spectaculaire demo’s. De meest spectaculaire was waarbij een hond uit een helikopter van de DSU (speciale eenheden) werd neergelaten om criminelen te vangen op het strand.

Nog steeds wachten op statuut

Ook minister van Binnenlandse Zaken woonde de K9-day bij. “Ik kijk uit naar de spectaculaire demo’s”, zei ze. “We weten dat het moeilijke tijden zijn bij de politie maar zetten ons 300% in om de problemen aan te pakken.” Vorig jaar werd een oproep gedaan naar de regering om de veiligheidshonden eindelijk een volwaardig statuut te geven. “Intussen is het wel eens op tafel gekomen maar veranderde er nog niets”, zegt hoofdinspecteur Jari Amerijckx van politiezone Vlas, die met zijn Mechelse Herder Jaxx demonstraties gaven als passieve drugshond. “Op dit moment wordt de hond eigenlijk nog steeds als object beschouwd en niet als personeelslid. Zo’n statuut zou veel veranderen want geweld tegen onze honden mag in feite door de politie niet beantwoord worden. Ook inzake vergoedingen voor pakweg dierenartsenkosten zou veel veranderen. Dergelijke honden gaan meestal op pensioen tussen 9 en 11 jaar. Bijna altijd blijven ze dan bij hun hondengeleiders die hun hele leven bijstand. Vaak beginnen dan de zwaarste kosten te komen want zeker patrouillehonden of honden bij de speciale eenheden zien wel af in hun carrière.” (JH)