Rood licht en belsignaal weerhouden vrouw (29) niet om spoorweg over te rijden: “Wilde echt niet mijn leven riskeren”

Een 29-jarige vrouw heeft een rijverbod gekregen van de Brugse politierechtbank voor het negeren van een gesloten spooroverweg. De twintiger ontkent de feiten niet, maar besefte pas wat er gebeurd was toen ze op de overweg reed. Een agent zag alles gebeuren.

Een agent zag op 20 maart 2024 in Tielt hoe een 29-jarige vrouw alle alarmsignalen aan een spooroverweg negeerde. De automobiliste besloot de spoorweg over te steken, ondanks het belsignaal én rode licht als waarschuwing voor een aankomende trein. E.A. was zelf aanwezig tijdens de zitting van de politierechtbank en bood haar excuses aan. “Ik wilde echt niet mijn eigen leven riskeren”, zei de dame.

Rijverbod

Volgens haar advocate was het op dat moment – een woensdagmiddag klokslag 12 uur – heel druk met schoolgaande jeugd. “Iedereen was kris kras door elkaar aan het rijden”, zegt de advocaat. “Pas op het spoor had ze door wat er gaande was en toen kon ze niet anders dan snel doorrijden.”

De dame kreeg voor de feiten een geldboete van 320 euro en een weekendrijverbod van acht dagen.