Rondritje met wagen van vader levert man (25) rijverbod op: bijna 50 kilometer per uur te snel

Een 25-jarige automobilist stond maandagochtend terecht in de Brugse politierechtbank nadat hij vorig jaar véél te snel gereden heeft. De twintiger scheurde met de wagen van zijn vader aan een gecorrigeerde snelheid van 137 kilometer per uur waar slechts 90 kilometer was toegelaten.

Op 5 mei 2024 werd een 25-jarige man in Damme staande gehouden door enkele agenten voor het te snel rijden. Bij controle bleek de man te vlammen aan 146 kilometer per uur, wat na correctie werd aangepast naar 137 kilometer per uur. En dat was véél te snel op de baan waar slechts 90 kilometer per uur was toegelaten. De twintiger werd bovendien twee maanden eerder nog maar betrapt op gsm-gebruik achter het stuur.

De Brugse politierechter besloot de twintiger te veroordelen tot een rijverbod van 15 dagen en een geldboete van 440 euro.