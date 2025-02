Ritje met sportwagen levert man (62) rijverbod en geldboete op: “Je bracht andere weggebruikers in gevaar”

Een 62-jarige automobilist is maandagochtend in de Brugse politierechtbank veroordeeld tot een geldboete en rijverbod voor asociaal en gevaarlijk rijgedrag. De zestiger was op baan met een sportwagen toen hij bleef bumperkleven en ook het dubbele reed dan toegestaan.

Enkele agenten die met een anoniem dienstvoertuig rondreden in Pittem merkten op 8 maart vorig jaar een asociale automobilist op. De 62-jarige bestuurder in kwestie raasde volgens de agenten aan 140 kilometer per uur waar slechts 70 kilometer per uur was toegelaten. Bij het vlammen bracht de zestiger ook andere weggebruikers, waaronder enkele fietsers met een tandem, in gevaar.

Vonnis

Tijdens het ritje haalde de sportwagen ook heel wat voorliggers in, telkens zonder richtingaanwijzer. Ook het bumperkleven was de zestiger niet onbekend. De man zakte maandagochtend zelf af naar de politierechtbank in Brugge, waar hij toegaf te snel gereden te hebben. Al is er volgens hem geen sprake van een dubbele snelheid.

De politierechter besloot de zestiger een rijverbod van 15 dagen op te leggen. De man moet ook een geldboete van 460 euro betalen.