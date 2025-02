Rijverbod voor fietser (28) die rood licht spooroverweg negeert en vlug nog oversteekt:“Héél gevaarlijk”

Een fietsritje in mooi lenteweer breekt een 28-jarige jongeman zuur op. De twintiger negeerde het rood licht en het fluitsignaal aan een spoorweg in Brugge en besloot resoluut door te rijden. De jongeman kreeg van de politierechter een rijverbod en geldboete opgelegd.

L.K. (28) was op 24 maart 2024 bijna thuis toen hij een overweg in Sint-Andries passeerde. De twintiger reed naar eigen zeggen ongeveer 35 kilometer per uur toen plots het alarmsignaal afging van een aankomende trein. “Het leek me logisch om door te rijden”, zegt de jongeman zelf. “Ik kon niet meer op tijd stoppen zonder stil te vallen op de overweg en dacht dat snel doorrijden het veiligste was.”

In die verklaring kon de politierechter zich niet vinden. “Dat was héél gevaarlijk van je”, klonk het vrijdagochtend tijdens de zitting. Naar eigen zeggen was zijn reactievermogen op dat moment lager dan normaal, omdat het bijna het einde van een drie uur durende fietsrit was.

De politierechter besloot de man te veroordelen tot een geldboete van 400 euro, waarvan 200 euro effectief. L.K. kreeg bovendien ook een rijverbod van 15 dagen.