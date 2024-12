Rijverbod en fikse boete voor man die blanco briefje achterliet na aanrijding

Een 29-jarige man krijgt een maand rijverbod en moet 1.040 euro boete betalen omdat hij een geparkeerde auto aanreed en vluchtmisdrijf pleegde. Hij liet een briefje achter maar dat bleek blanco te zijn.

Het incident deed zich voor op 7 mei dit jaar aan de parking nabij de Broeltorens in Kortrijk. “De beklaagde reed er tegen een geparkeerde auto, bekeek de schade en vertrok terug”, beschreef de procureur. “Er was nochtans serieuze schade, de bumper van de andere wagen hing los.”

Onder de ruitenwisser liet de man een briefje achter maar daar bleek niets op te staan. Via camerabeelden kon hij enkele uren later alsnog opgespoord worden. Als verklaring voor het blanco briefje, zei de man dat hij verward en vermoeid was.

“Ik denk dat ik het verkeerde briefje heb afgescheurd”, verklaarde hij in de rechtbank. “Het was niet mijn bedoeling. Ik ben niet achterlijk, het was in het centrum van Kortrijk en ik weet dat het wel gezien zal worden. Er was ook geen lichamelijke schade.”

“Als u denkt dat u enkel bij lichamelijke schade de politie moet bellen, dan kent u de verkeerswetgeving duidelijk niet”, repliceerde de rechter. “Uw intentie was duidelijk en u heeft geen schuldbesef.”

De man kreeg desondanks wel de gunst van het weekendverval voor zijn rijverbod.