Rijverbod en fikse boete voor man (34) die ’s nachts tegen vangrail crasht, maar vluchtmisdrijf pleegt: “Als je uren later nog zoveel blaast, heb je héél stevig gedronken”

Een ritje naar huis op de E17 levert een 34-jarige man een rijverbod van twee maanden en een stevige geldboete op. De dertiger verloor ’s nachts de controle over het stuur en kwam tegen de vangrail terecht, waarna hij besloot naar huis te rijden in plaats van de politie te bellen.

Het verkeersongeval gebeurde op 17 februari 2024 in De Haan. Een dertiger reed via de E17 naar huis toen het plots verkeerd liep. De man knalde met zijn wagen tegen de vangrail, maar besliste de hulpdiensten niet te bellen. In plaats daarvan reed hij gewoon naar huis, tot de agenten de volgende dag aan zijn deur stonden.

Volgens de advocaat van de man wilde zijn cliënt helemaal geen vluchtmisdrijf plegen, maar was het op de plaats van het ongeval te gevaarlijk om stil te blijven staan. “Dan had meneer ook gewoon kunnen bellen naar de politie, maar zeker niet naar huis rijden”, sneerde de rechter. “Je nummerplaat lag nog op de plaats van het ongeval en daarom stonden ze aan je deur.”

Rijverbod en geldboete

Pas zes uur na het ongeval konden de agenten de man klissen en een ademtest afleggen. Daaruit bleek dat de dertiger 1.01 promille alcohol in het bloed had. “Als dat zes uur na het ongeval nog het geval was, dan moet je héél stevig gedronken hebben.”

De man kreeg een weekendrijverbod van twee maanden opgelegd. Bovendien moet hij ook een geldboete van 3.200 euro betalen, waarvan 800 euro met uitstel.