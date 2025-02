Rijverbod en alcoholslot voor festivalganger (41) die met 2.60 promille achter stuur kruipt

Het moest een kort bezoekje aan het festival We Can Dance in Zeebrugge worden, maar voor een 41-jarige man draaide het uit op een rijverbod én alcoholslot. De veertiger besloot toch naar huis te rijden, maar passeerde net een verkeersactie. De Brugse politierechter boog zich maandagochtend over de zaak.

Na een bezoekje aan het elektronische beachfestival We Can Dance in Zeebrugge werd J.D. (41) op weg naar huis staande gehouden door enkele agenten. Na controle bleek de man rond te rijden met 2.60 promille alcohol in het bloed. En dat was niet de eerste keer, want de automobilist werd al twee keer eerder veroordeeld voor alcohol in het verkeer.

Vonnis

De advocaat van de festivalganger benadrukte dat het nooit de bedoeling was met zoveel alcohol op nog achter het stuur te kruipen. “Mijn cliënt was op uitnodiging van een klant op het festival”, zegt de advocaat. “Samen met zijn partner ging hij niet zo lang blijven, maar van het een kwam het ander. Toen de grootouders, die aan het babysitten waren, vroegen waar ze bleven heeft hij een verkeerde beslissing genomen.” Voor een Uber naar huis moest het koppel nog 40 minuten wachten en daarom besloot J.D. zelf achter het stuur te kruipen.

De man was zelf aanwezig tijdens de zitting en bood zijn excuses aan. Hij kreeg voor de feiten een geldboete van 1.600 euro en een rijverbod van 2,5 maanden. Bovendien legde de politierechter ook een alcoholslot van een jaar op.