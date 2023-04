Renovatie politiecommissariaat Komen-Waasten van start met eerste steenlegging

Een moderner onthaal, cellen die opnieuw klaar zijn voor gedetineerden en een commissariaat dat zowel voor mannen als vrouwen meer dan voldoende comfort biedt? De plannen voor het nieuwe politiecommissariaat van Komen-Waasten zijn niet langer enkel een utopie. Vrijdag werd de symbolische eerste steen gelegd.

55 leden van het politiekorps, de gemeenschapswachten en eveneens een resem aan gemeentelijke medewerkers. Het politiecommissariaat van Komen-Waasten is 24/7 een broeihaard van activiteit. Het gebouw, dat voor het laatst in 2012 een grondige renovatie kreeg, begon echter meer en meer sporen van haar gezegende leeftijd te tonen. In 18 maanden tijd, verspreid over 4 verschillende fases, moet het centrale punt van de politie worden opgewaardeerd tot een moderne hub waar dienstverlening en ordehandhaving hand in hand zullen lopen.

Tijdens een officiële plechtigheid, waarbij het voltallige korps en heel wat leden van het gemeentebestuur aanwezig waren, werd de plechtige start van de werkzaamheden gegeven. “Integraal, ergonomisch en energievriendelijk? De uitdagingen waar onze maatschappij de afgelopen jaren aan werd blootgesteld zijn niet te verwaarlozen”, klonk het tijdens de talrijke toespraken. “Het korps van Komen-Waasten bestaat ondertussen uit 30% vrouwen, hoewel het centrale gebouw nagenoeg geen enkele voorziening voor deze dames te bieden had. Daarnaast waren ook de cellen, waar tijdens al deze jaren meer dan 6000 mensen van hun vrijheid werden beroofd, niet langer nog menswaardig te noemen. Als politie eenheid moeten we er steevast over waken dat de rechten van iedereen worden gerespecteerd.”

Centrale ligging behouden

In de afgelopen maanden werd dan ook besloten om niet te kiezen voor de bouw van een nieuw commissariaat maar voor een grondige renovatie van het bestaande complex. “Meer dan de helft van de interventies van de politie vinden plaats binnen de grenzen van Komen zelf”, verduidelijkte de burgemeester. “Het was dan ook de meest voor de hand liggende optie om de centrale ligging van het huidige commissariaat te behouden en te opteren voor een complete renovatie. Zo blijven de politiediensten vlot bereikbaar voor al onze inwoners.”

Tijdens de eerste fase wordt de recherche voorzien van een gloednieuw gebouw. Fase 2 zal dan weer werk maken van een opwaardering van het cellencomplex, waar fase 3 de onthaalruimte zal gaan moderniseren. Fase 4, de finale fase van de werken, zal ervoor zorgen dat zowel de gemeenschapswachten als de wijkwerking hun intrek zullen kunnen nemen in een gloednieuwe omgeving. Het totale prijskaartje van de werken wordt geschat op 1,3 miljoen euro.