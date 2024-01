PZ Vlas voert controles uit op belangrijke Kortrijkse invalswegen

Op zaterdag 13 januari voerden de interventieteams en de verkeerspolitie van PZ Vlas van ‘s namiddags tot ‘s avonds een controleactie uit op enkele belangrijke Kortrijkse invalswegen.

Het controledispositief stond eerst opgesteld in de Condédreef en daarna in Oudenaardsesteenweg in Kortrijk. Verspreid over beide locaties werden in totaal 652 voertuigen en bestuurders gecontroleerd. Dat ging identificaties, boorddocumenten, doorzoeking voertuig ….

Alle 652 bestuurders moesten een alcoholtest ondergaan. Ze personen hadden te veel gedronken, wat overeenkomt met 0,9%.Twee daarvan moesten hun rijbewijs drie uren inleveren, iemand moest zijn/haar rijbewijs zes uren inleveren en bij één bestuurder werd het rijbewijs meteen ingetrokken voor vijftien dagen.

Dit zijn enkele andere vaststellingen:

1 bestuurder werd betrapt met bijna 2 gram drugs op zak;

2 bestuurders waren niet handenvrij aan het bellen;

1 bestuurder kon geen rijbewijs voorleggen;

4 bestuurders reden met een defect aan de autolichten;

3 voertuigen waren niet meer geldig gekeurd;

1 bestuurder kon geen verzekeringsbewijs voorleggen;

3 bestuurders werden betrapt op het gebruik van een voor hen verboden stuk rijbaan.

“Op deze drukke zaterdagnamiddag- en avond konden een groot aantal bestuurders en hun voertuigen gecontroleerd worden”, blikt woordvoerder Thomas Detavernier terug op de actie. “Dit leidde tot meerdere vaststellingen, in hoofdzaak verkeersgerelateerde inbreuken. Er werden geen verdachte personen aangetroffen (met bijvoorbeeld inbrekersmateriaal) die op pad waren om hun slag te slaan of om andere criminele feiten te plegen.”