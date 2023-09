PZ Polder Diksmuide zet in op voorkomen van fietsdiefstallen

Op maandag 18 september werd aan de fietsenstalling aan het station van Diksmuide de actie tegen fietsdiefstal van PZ Polder gestart. De Europese week van de mobiliteit start van 18 tot en met 22 september. Tijdens die week voert de NMBS een actie tegen fietsdiefstal, politiezone Polder, stad Diksmuide en de gemeente Kortemark nemen hieraan deel.

“Op maandag 18 en op vrijdag 22 september zullen er vrijwilligers van PZ Polder aan het station van Diksmuide en aan het station van Kortemark staan , telkens van 6 tot 9 uur. Het is zo dat de helft van de fietsdiefstallen aan het station gebeuren” vertelt commissaris Wim Merlevede, “daarom willen we de reizigers hierover sensibiliseren, dat zal onder andere gedaan worden door het uitdelen van flyers met tips om fietsdiefstal te voorkomen en wat te doen mocht je ondanks alles toch je fiets gestolen zijn.”

Op maandag 18 september kreeg iedereen de mogelijkheid zijn fiets te laten merken. “Het is wel zo dat stad Diksmuide beschikt over zes camera’s bij het station van Diksmuide, wat na diefstal, een middel kan zijn om de fietsdief sneller te herkennen, maar beter is natuurlijk goede voorzorgen nemen,“ aldus burgemeester Lies Laridon. ”Het sneller identificeren van je fiets gaat bijvoorbeeld gemakkelijker als die gemerkt is, maar een goed slot en mogelijk zelfs twee verschillende sloten kunnen preventief geplaatst worden tegen diefstallen. In Diksmuide kan men op geregelde momenten zijn fiets laten graveren.”

Cijfers

Uit cijfers van de PZ Polder blijkt dat er in 2022 30 fietsdiefstallen in de zone waren, waarvan 10 in Diksmuide en daarvan waren er 5 ter hoogte van het treinstation. Van 1/1/23 tot 31/7/23 waren er 29 in de zone waarvan 10 in Diksmuide en 2 pogingen om een fiets te stelen. 3 fietsdiefstallen gebeurden aan het treinstation in Diksmuide.

“Gedurende twee dagen zullen we aan het station van Diksmuide en aan het station van Kortemark mensen sensibiliseren en hen duidelijk maken dat voorkomen door én laten graveren én dubbele sloten te gebruiken beter is dan een fiets gestolen te worden. Is het dan toch zo dat een fiets gestolen is, dan is het heel nodig om aangifte te doen, zo kan de politie sneller een gestolen fiets terugvinden” besluit commissaris Wim Merlevede. (ACK)