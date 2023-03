Politiezones Riho en Midow voeren verkennende fusiegesprekken

De politiezones Riho en Midow zijn van plan om verkennende gesprekken te voeren om een mogelijke fusie op te starten. Dat melden Kris Declercq en Koenraad Degroote, respectievelijk voorzitter van de politieraad van Riho en Midow.

De plannen zitten nog in een absolute embryonale fase, maar de politieraad van Riho en Midow hebben de vraag tot verkennende gesprekken voor de opstart van een fusie positief ontvangen.

“Met alle betrokken burgemeesters en korpschefs – Curd Neyrinck van Riho en Ruben Depaepe van Midow – staan we er op om het personeel van beide zones gelijktijdig in te lichten over deze intentie”, klinkt het.

Acht gemeenten

“We bevinden ons momenteel bij de allereerste stap, maar we staan er op om cruciaal te communiceren. Ook verder ontwikkelingen zullen we op dezelfde transparante wijze wereldkundig maken.” Ook de syndicale vertegenwoordigers zijn op de hoogte gebracht van de plannen, maar een concrete timing is op dit moment nog niet bekend.

Mocht de nieuwe politiezone tot stand komen, dan zal die acht gemeenten tellen. Naast de Riho-gemeenten Roeselare, Izegem en Hooglede ook die van Midow: Meulebeke, Ingelmunster, Dentergem, Oostrozebeke en Wielsbeke.

In november vorig jaar zeiden ook de burgemeesters van Zuid-West-Vlaanderen geen neen tegen een overkoepelende politiezone. Minister van Binnenlandse zaken Annelies Verlinden (CD&V) wil tegen 2030 de huidige 184 Belgische politiezones naar 40 terugbrengen.