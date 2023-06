Politiezones Oostende en Kouter werken al 20 jaar samen: “Door samen te trainen kunnen we ook kennis en inzichten delen”

De korpschefs van Oostende, Kouter, Bredene/De Haan en Middelkerke besloten 20 jaar geleden om een eerste samenwerking op poten te zetten. De samenwerking omhelst vandaag meerdere onderdelen. Zo slaan de politiezones van Middenkust en Kouter de handen in elkaar in het kader van slachtofferbejegening, het leveren van bijstand, de inzet van het Oostendse bijzonder bijstandsteam, aangiftes van zedenfeiten tot gezamenlijke trainingen.

De burgemeesters van verschillende betrokken gemeenten waaronder Oudenburg, Jabbeke en Ichtegem zakten af naar het trainingscentrum van de politie in de Klokhofstraat in Oostende om enkele trainingen van dichtbij te volgen. Ze kregen daarbij uitleg over hoe de trainingen verlopen. “De training geweldbeheersing met of zonder vuurwapen moet een politiecollega die geconfronteerd wordt met een gevaarlijke situatie in staat stellen om deze met minimale dwang of geweld en maximale veiligheid op te lossen”, schetst korpschef Philip Caestecker van PZ Oostende. “Zo’n training bestaat onder meer uit arrestatie- en zelfverdedigingstechnieken, en schiet- en tactische oefeningen. Op papier lijkt het eenvoudig om zones zomaar samen te laten trainen, maar er gaat een gedegen voorbereiding aan vooraf, zowel qua planning als inhoudelijk.”

De trainingen werden gezamenlijk met de monitoren van beide zones geharmoniseerd en ingeoefend. “Elke training zijn er collega’s en monitoren van Kouter en Oostende samen aanwezig. Onze samenwerking betekent dat de trainingen op een uniforme manier verlopen en dat kennis en inzichten vlot worden gedeeld. Er is een ruime poule van monitoren en iedereen kan gebruik maken van de topinfrastructuur in de Oostendse trainingssite Klokhof.”

“De samenwerking wordt op verschillende vlakken steeds als erg positief ervaren. Het recente initiatief met betrekking tot de training geweldsbeheersing, kreeg in 2022 een positieve evaluatie”, benadrukken Philip Caestecker en collega-korpschef Kris Depovere van PZ Kouter. “Net daarom willen we dit vandaag graag in de kijker zetten. We blijven intussen onverminderd verder onderzoeken op welke andere vlakken samenwerkingen mogelijk zijn.” Zo kan ook het bijzonder bijstandsteam van PZ Oostende, bekend onder de naam Thor, ingezet worden bij specifieke interventies in de omliggende zones. Het gaat dan om situaties die een bijzondere risicograad met zich kunnen meebrengen en waar gerichte technieken en/of bijzondere middelen moeten ingezet worden.

De site Klokhof in Oostende is uniek omwille van de verschillende disciplines die tegelijk kunnen beoefend worden in een modern decor. “Adequate trainingen geweldbeheersing in een daartoe perfect uitgebouwde infrastructuur zijn van levensbelang voor de politiemensen die met reële gevaarsituaties geconfronteerd worden”, zegt Frank Casteleyn, burgemeester van Jabbeke en voorzitter van de politieraad van PZ Kouter.