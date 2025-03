Politiezones houden grootschalige oefeningen met drones: “We overwegen aankoop performante drone met AI-technologie”

Aan de sporthal van Houthulst hielden de vijf politiezones van de samenwerking ANTW4WVL dinsdag grootschalige oefeningen met drones. Elk team moest verschillende scenario’s afleggen, zoals het volgen van een behendigheidsparcours tot het opsporen en volgen van een verdachte wagen. Voorafgaand was er een theoretisch moment en een infovergadering waarin een nieuw soort performante drone voorgesteld werd. “Die is uitgerust met AI-technologie die automatisch zaken in kaart kan brengen en een aanzienlijke meerwaarde kan betekenen. We overwegen de aankoop”, zegt commissaris Toon Fonteyne van zone Polder.

Het politienetwerk ANTW4WVL bestaat uit politiezones Antwerpen, Polder, Westkust, RIHO en Vlas en werkt al enkele jaren samen op organisatorisch vlak. Elke zone heeft zijn eigen dronepiloten en beschikt ook over eigen drones. Binnen de West-Vlaamse politiezones is er telkens een wekelijks wachtsysteem voor de dronepiloten om ter plaatse te gaan wanneer de inzet van de drone dat vereist. Daarbij is ook telkens één hoogperformante drone aanwezig, die uitgewisseld wordt. Die beschikt onder andere over een groter bereik en een veel betere camera. Vier keer per jaar wordt een oefening gehouden voor dronepiloten. Dit keer organiseerde politiezone Polder dit, aan de sporthal van Houthulst.

Opsporen van verdachte auto’s

De oefeningen bestonden uit drie opdrachten. “Met de minidrone moet een behendigheidsparcours afgelegd worden aan het speelplein, vooral om vliegvaardigheden onder de knie te krijgen”, legt commissaris Toon Fonteyne uit. “Ook het correct landen op de voorziene landingsplaats is daar onderdeel van. Bij een tweede opdracht krijgt de dronepiloot en de begeleider de instructie mee dat er twee migranten op wandel zijn in het industriegebied. Zij moeten hen opsporen en radiocontact houden met de ploeg op de grond om hen de richting aan te sturen. Bij de derde opdracht werd een verdacht voertuig gesignaleerd. Met de beschrijving en de opgegeven nummerplaat gaat de dronepiloot op zoek. Het vinden van een nummerplaat door de camera van de drone op honderd meter hoogte is geen enkel probleem. Daarna wordt het verdacht voertuig ook gevolgd en blijkt het om een actie te gaan in het kader van de smallboatsproblematiek waarbij nautisch materiaal geleverd wordt.”

Drone met AI-technologie

Alle oefeningen zijn ook levensechte situaties voor de politie in het veld. “De inzet van drones is in het moderne politiewerk niet meer weg te denken”, vervolgt commissaris Fonteyne. “De technologie wordt ook elk jaar beter. De drones worden steeds vaker ingezet, om opsporingen te doen, om verkeersongevallen in beeld te brengen of bij manifestaties en betogingen. Vandaag kregen we ook de voorstelling voor een nieuwe hoogperfomante DJI-drone met AI-technologie. Die kan automatisch bepaalde zaken in kaart brengen. Hij kan bijvoorbeeld automatisch aangeven welk gebied bekeken is door de drone, of kan zelf een doorzocht gebied bij het opsporen van mensen zelf afbakenen waar we nu manueel nog looplijnen voor uitzetten in het veld. Hij kan ook automatisch personen en voertuigen herkennen of tellen hoeveel mensen er bijvoorbeeld aanwezig zijn bij een betoging. De drone beschikt ook over een laser, die heel precies afstanden of oppervlaktes kan meten om grondploegen aan te sturen.” De politiezone overweegt alvast de aanschaf van die AI-drone, die ongeveer 10.000 euro kost. (JH)