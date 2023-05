Politiezone VLAS stelt nieuwe dispatching voor: “Op die manier dienstverlening en ondersteuning op het terrein op kwalitatief hoog niveau houden”

De dispatching van de Politiezone VLAS – ten dienste van Kortrijk, Kuurne en Lendelede – fungeert als ‘intelligence cel’ waarbij grote hoeveelheden aan informatie en data verwerkt worden. Over het volledige grondgebied beschikt de politiezone over een 200-tal camera’s (toezicht en ANPR). Deze meldkamer is de klok rond operationeel en werd recent volledig heringericht tot ergonomische werkplaats. Daarnaast werd geïnvesteerd in het OpSpace systeem van Barco. In totaal goed voor 230.000 euro.

“Om al deze informatie te kunnen verwerken en zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de beschikbare bronnen, kijken wij steeds uit naar de nieuwste technologische ontwikkelingen op dat vlak. Op die manier kunnen wij onze dienstverlening naar de burger en de ondersteuning van de politieteams op het terrein permanent op een kwalitatief hoog niveau houden. Daarom werd beslist om het OpSpace systeem van Barco aan te kopen en in gebruik te nemen”, zegt hoofdinspecteur Pieter-Daan Rosseel (33), teamchef dispatching.

Aangezien dispatchers in shiften van twaalf uren werken en om aan de noden van een moderne meldkamer te voldoen, werd ook een gloednieuwe infrastructuur en ergonomische werkplaats gecreëerd.

Oproepnummer 1701

Als burger kan je binnen de grenzen van Kortrijk, Kuurne en Lendelede telefonisch inbellen op het verkort oproepnummer 1701. Hierbij krijg je twee opties. Je kan rechtstreeks in contact komen met een dispatcher om een interventieploeg ter plaatse te laten sturen of je komt in contact te staan met een calltaker, dat kan een lid zijn van het burgerpersoneel van PZ Vlas of een medewerker van Securitas, die jouw administratieve vraag beantwoordt of je doorverwijst naar de correcte contactpersoon bij de PZ Vlas. “Als er geopteerd wordt om een interventieploeg ter plaatse te sturen, worden de gegevens digitaal en in realtime overgemaakt aan de dispatcher. Deze persoon zal instaan voor het aansturen van de ploeg op het terrein en zal de nodige informatie radiofonisch doorgeven. Bijkomend worden opzoekingen uitgevoerd in onze politionele databanken en worden camerabeelden bekeken”, aldus Rosseel. De Teamcoördinator is een hoofdinspecteur en behoudt het overzicht over de ploegen. Tegelijkertijd staat deze persoon in voor de operationele werking van de zone.

‘Over je grens’

Stad Kortrijk en Politiezone VLAS grijpen de Sinksenfeesten ook aan om binnen de Campagne ‘Over je grens’ het actieplan te starten tegen straatintimidatie en grensoverschrijdend gedrag. Op de website www.kortrijk.be/overjegrens kan je terecht voor alle informatie inzake grensoverschrijdend gedrag en de stappen die je ertegen kan ondernemen. Mensen kunnen zich ook via deze website inschrijven voor de gratis vorming omstaanderstraining. Op zondagnamiddag 28 mei staan PZ Vlas en Fluvia met een jobinfostand op de Graanmarkt in Kortrijk.