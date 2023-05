Politiezone Vlas controleert bestel- en vrachtwagens: verschillende inbreuken vastgesteld

Op dinsdag 2 mei voerde de verkeerspolitie van PZ Vlas, zowel in de voor- als namiddag, een controleactie uit op zwaar vervoer. De controlepost stond opgesteld in de Benelux in Kortrijk en op de Pottelberg in Marke. In totaal werden 43 bestuurders gecontroleerd. Niemand had te veel gedronken, maar er werden wel inbreuken vastgesteld.

De focus van de controles lag vooral op bestelwagens en vrachtwagens. In totaal werden 43 bestuurders werden uit het verkeer gehaald en grondig gecontroleerd (identificaties, boorddocumenten, doorzoeking voertuig …) Zij moesten allemaal een alcoholtest ondergaan. Niemand had te veel gedronken.

Wel werden volgende inbreuken vastgesteld: vier bestuurders droegen hun autogordel niet, één bestuurder was niet handenvrij aan het bellen en één bestuurder was niet in orde met de rij- en rusttijden. Twee bestuurders reden met een lichte vrachtwagen die overladen was. Beiden moesten de volledige lading afladen vooraleer ze verder mochten rijden. De lichte vrachtwagens moeten bovendien herkeurd worden, dit gezien de grote mate van overlading. Eén voertuig was niet meer geldig gekeurd, één bestuurder kon geen geldig inschrijvingsbewijs voorleggen en één bestuurder werd betrapt toen hij bewust een verboden rijrichting nam (negeren verkeersbord D1).