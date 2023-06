Politiezone VLAS controleert 95 bestuurders: twee personen te veel gedronken

Op maandag 19 juni voerden de interventieteams van de politiezone VLAS zowel in de voor- als namiddag verkeerscontroles uit op enkele invalswegen. In totaal werden 95 bestuurders gecontroleerd.

Verspreid over de Spoorweglaan in Kortrijk, Rekkemsestraat in Marke, Moeskroensesteenweg in Aalbeke en Rijksweg in Lendelede werden in totaal 95 bestuurders in het controledispositief geleid. Alle 95 bestuurders moesten een alcoholtest ondergaan, twee personen hadden te veel gedronken. Drie bestuurders waren aan het bellen met hun smartphone in de hand. Zeven bestuurders droegen hun autogordel niet en acht bestuurders konden niet meteen een geldig verzekeringsbewijs voorleggen.

“Onze politieteams doen wekelijks verkeerscontroles op invalswegen naar Kortrijk, Kuurne en Lendelede. Naast het controleren op alcohol achter het stuur wordt ook gecontroleerd of er geen rondtrekkers op pad zijn die verdacht kunnen worden van inbraken en diefstallen in de regio. Tijdens de controles van gisteren werden geen verdachte personen of zaken aangetroffen”, zo communiceert politiezone VLAS.