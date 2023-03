Politiezone Tielt verrast over mogelijke fusie politiezones Riho en Midow

Het politiecollege van de PZ Regio Tielt heeft in zitting van woensdag via de media vol verbazing kennis genomen van een berichtgeving in verband met een op til zijnde fusie van de politiezones Riho en Midow.

Via diezelfde berichtgeving wordt aangegeven dat er door de PZ Midow in het verleden gesprekken en/of initiatieven tot fusie met politiezone Tielt zijn gebeurd. “Het politiecollege van de PZ Regio Tielt is verbaasd dit te vernemen en ontkent dit dan ook ten stelligste.”

Aansluiten

“Het politiecollege betreurt verder via de media te vernemen dat ook wij in de toekomst mogelijk zouden kunnen aansluiten bij deze aangekondigde fusie. Indien daartoe plannen of ideeën zouden bestaan, lijkt het vanzelfsprekend dat de besturen van de betrokken politiezones dit in alle transparantie met elkaar aftoetsen en bespreken.”

De PZ Regio Tielt stelt evenwel te blijven openstaan voor samenwerking – getuige het lopende samenwerkingsverband met de PZ Het Houtsche – indien dit gebeurt “in een sfeer van openheid en op basis van gelijkheid”.

Eigen koers

“Wij behouden als politiezone momenteel onze eigen koers en blijven investeren in mensen en middelen binnen onze zone Regio Tielt. Het recent opgestarte nieuwbouwproject op de Hille in Zwevezele-Wingene is daarvan recent het meest tastbare voorbeeld.”